🎥 Le grand retour de Thibaut Courtois à l'entraînement : "Une sensation indescriptible"

Bless√© depuis le mois d'ao√Ľt dernier, Thibaut Courtois travaille activement √† son retour sur les terrains. Il a d√©j√† annonc√© qu'il ne sera pas pr√©sent cet √©t√© √† l'Euro 2024.

Courtois soigne une rupture des ligaments croisés du genou gauche depuis déjà plusieurs mois. Dès les premiers jours de l'année 2024, le gardien belge a publié une bonne nouvelle.

Dans une vidéo publiée et partagée via les réseaux sociaux, on peut voir Courtois réaliser son retour sur les terrains d'entraînement du Real Madrid.

"L'énergie que l'on ressent en enfilant ses chaussures et en marchant sur l'herbe est indescriptible !", a écrit Courtois. Le gardien du Real Madrid ne sera pas de retour avant avril-mai 2024. Un délai trop court pour qu'il soit disponible en pleine forme pour l'Euro.