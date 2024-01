Le LOSC s'offre la plus large victoire de son histoire et a un joli geste pour l'adversaire

Le LOSC a battu un record : la plus large victoire de son histoire (12-0), face au Golden Lion FC. Plusieurs joueurs de Pro League ont participé à la fête.

Le Golden Lion FC, modeste club de Martinique, a traversé la moitié du globe pour disputer son 32e de finale de Coupe de France ce samedi. Et le club de Régionale 1 n'a pas fait le voyage pour rien : le LOSC ne s'est pas retenu face aux amateurs martiniquais, et l'a emporté 12 buts à 0. Une victoire qui rentre dans l'histoire comme la plus large de l'histoire des Dogues.

Pour ce premier match de Lille en 2024, deux joueurs passés par la Pro League ont brillé. Edon Zhegrova (ex-Genk) et Jonathan David (ex-La Gantoise) ont chacun signé un triplé. Les autres buts ont été signés Yusuf Yazici (11e, 45e), Hakon Haraldsson (64e, 78e), Tiago Santos (57e) et Amine Messoussa (89e).

Ayant montré beaucoup de respect au Golden Lion FC en alignant la meilleure équipe possible et en jouant le coup à fond, le LOSC a ensuite réservé une haie d'honneur à leurs adversaires amateurs. Le résultat n'était pas le plus important pour le modeste club de Saint-Joseph.