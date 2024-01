Enfin l'année du titre pour l'Union ? "Ce serait vraiment mérité"

Depuis son retour dans l'élite belge, l'Union Saint-Gilloise a vécu deux très grosses désillusions, passant à chaque fois très près du titre. Cette saison, les coéquipiers d'Anthony Moris semblent plus déterminés que jamais.

Au Diable les démons des deux saisons passées. Malgré de très importants changements dans le noyau et dans le staff, l'Union s'est réinventée, renforcée, et semble désormais plus armée que jamais pour aller chercher le titre de champion de Belgique.

Dans une interview accordée à Eleven Sports lors du stage hivernal, le capitaine Anthony Moris a affiché les ambitions de l'Union : cette saison, il faut aller chercher un titre.

"L'ensemble du club, l'ensemble de l'équipe travaille pour ça, pour lever un trophée cette saison. Ça, on ne va pas le cacher. Je pense que ce serait vraiment mérité sur les trois dernières saisons. Tout le monde dit qu'on est un peu un club à part depuis trois ans : dans le mode de fonctionnement, l'environnement aussi qui est crée dans notre stade. Il n'y a que chez nous que tu vois ça en Belgique. Pour tout ça, je pense que l'Union mériterait un trophée cette saison."