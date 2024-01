🎥 Quelle poisse ! Vincent Kompany et Burnley encore rejoints dans les arrêts de jeu d'un match capital

Burnley disputait un match capital pour sa survie en Premier League face à Luton. Avec une nouvelle désillusion à la clé.

Au match aller, Burnley avait connu un grand moment avec la première victoire de leur saison en Premier League. Les hommes de Vincent Kompany comptaient bien refaire le coup pour revenir à un point de leur adversaire. Pour cela, Kompany réinstallait Ameen Al-Dakhil dans le onze, au poste d'arrière droit.

Tout commençait bien pour les Clarets menant grâce à un but de Zeki Amdouni dix minutes avant la mi-temps. Thomas Kaminski a ensuite permis à Luton de rester dans le match grâce à plusieurs parades.

Le cauchemar continue pour Burnley

Dans le second acte, chaque minute qui s'égrainait voyait la crainte un peu plus s'emparer de Turf Moor. C'est qu'à force de ne pas faire le break, le scenario de nombreuses rencontres où l'équipe se faisait rejoindre en fin de match resurgissait.

Et dans le temps additionnel, le but égalisateur tant redouté a finalement glacé tout le monde. Satisfaction de ce début de saison, le gardien James Trafford ne se montrait pas assez autoritaire dans son intervention, permettant à Carlton Morris de placer sa tête. But validé malgré une vérification du VAR dans un silence de cathédrale (1-1). Burnley manque une nouvelle occasion en or de se rapprocher de la zone de sûreté.