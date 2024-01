58 kilomètres à pied jusqu'à Ath : le magnifique geste des supporters du Crossing Schaerbeek

Le Crossing Schaerbeek est uni face à la maladie de son délégué Yves Langlois. Les supporters lui témoigneront tout leur soutien ce weekend à l'occasion du déplacement au Pays Vert.

En D3 ACFF, la rencontre entre le Pays Vert et le Crossing Schaerbeek s'annonce chargée en émotions. Les visiteurs sont en effet touchés par la maladie du délégué de leur équipe première. Une figure très appréciée au sein du club : "Tout le monde est très touché par ce qui lui arrive, d’autant plus que rien ne laissait présager ça, tant il était en forme lors de notre dernier match" déclare Thierry Forton, président des Jeunes du Crossing à la Dernière Heure.

Le quotidien rapporte une initiative pleine d'humanité de la part de neuf supporters schaerbeekois : ils parcourront à pied les 58 kilomètres qui séparent Schaerbeek d'Ath, où se tiendra la rencontre de ce weekend contre le Pays Vert.

"C'est avant tout pour soutenir Yves. Parfois, il faut souffrir et se battre pour y arriver. Nous ferons tout d’abord un arrêt à l’hôpital Erasme pour lui rendre visite et nous logerons à Enghien le soir. Nous prévoyons d’arriver à Ath le dimanche entre 13h et 14h. Tout le club se joint à nous pour apporter son soutien et sa force à la famille". La rédaction de Walfoot se joint également à eux pour envoyer à Yves Langlois ses voeux de courage dans ce combat.