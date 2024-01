Orel Mangala, un départ cet hiver et un signal fort envoyé à Tedesco ?

Orel Mangala a changé de dimension en 2023. Le joueur de Nottingham Forest est devenu un élément important au sein des Diables Rouges. Ses prestations en équipe nationale et en club lui ont permis de s'attirer les regards de deux grands clubs d'Italie.

Nous vous l'annoncions ce jeudi soir : Orel Mangala est suivi par la Juventus de Turin et le Napoli. Alors que Nottingham Forest tend vers une bataille pour se maintenir en Premier League, le joueur de 25 ans peut franchir un palier en partant cet hiver.

Mangala,devenu trop grand pour Nottingham Forest ?

Arrivé en 2017 à Stuttgart en provenance d'Anderlecht après un passage à Dortmund, Mangala prend de l'expérience en Allemagne. Prêté durant une saison à Hambourg, il devient ensuite un joueur important au sein du VfB. A l'été 2023, il prend la direction de la Premier League et signe chez le promu, l'historique Nottingham Forest. Le club se bat pour le maintien toute la saison. De son côté, Mangala prend progressivement sa place dans le 11 de base.

Cette saison, le coach Steve Cooper lui a fait énormément confiance. Sur 19 apparitions en Premier League, il est titularisé à 17 reprises. Le 5 novembre, il marque un joli et important but lors de la victoire 2-0 face à Aston Villa. Depuis l'arrivée de Nuno Espirito Santo, il a été sur le banc et est monté au jeu pour seulement 3 minutes de jeu ensuite en championnat. Il est également resté sur le banc en Carabao Cup face à Blackpool, le 7 janvier dernier.

Depuis l'arrivée du Portugais, Mangala n'est donc plus titulaire. La situation n'est certainement que temporaire. Cependant, s'il peut partir cet hiver, il doit saisir cette opportunité.

L'Euro 2024 en ligne de mire

Depuis l'arrivée de Domenico Tedesco, Mangala est presque devenu incontournable chez les Diables Rouges. Depuis l'arrivée de l'Italo-allemand à la tête de l'équipe nationale début 2023, il n'a pas manqué une seule rencontre (10 apparitions, 7 titularisations). Ses prestations ont été plutôt encourageantes voire remarquées. Il a donné 3 assists en 2023 avec les Diables - contre l'Estonie, la Suède, et l'Azerbaidjan.

L'importance de Mangala en équipe nationale est de plus en plus évidente. Alors que Youri Tielemans peine encore à convaincre en club et chez les Diables, Mangala est vu par certains observateurs non pas comme une alternative, mais bien comme une solution.

Alors qu'Amadou Onana semble de plus en plus incontournable, Mangala peut s'ouvrir une voie royale vers une place de titulaire dans le double volet au milieu de terrain. Un départ cet été vers un club du top, et il maximiserait ses chances de démarrer dans le 11 de base à l'Euro 2024. Par contre, un départ vers le Galatasaray pourrait l'en éloigner...