Fredberg revient enfin sur la grosse polémique de l'été à Anderlecht

L'été dernier, en fin de mercato, le RSC Anderlecht a attiré Kasper Schmeichel. Un renfort surprenant car Maxime Dupé était déjà arrivé pour remplir le rôle de n°1 entre les perches.

Maxime Dupé, arrivé librement de Toulouse, avait eu droit à une mauvaise surprise dans les derniers instants du mercato estival. Alors qu'il restait sur des performances tout à fait honorables, le Français voyait débarquer un sacré rival en la personne de Kasper Schmeichel. De par son statut, le Danois n'arrivait pas pour être sur le banc. Et sans surprise, il se retrouvera très vite titulaire.

Schmeichel, une opportunité immanquable pour Anderlecht

Jesper Fredberg avait alors été très critiqué pour avoir transféré son compatriote, alors que le Sporting semblait déjà avoir trouvé son titulaire. "C'est vrai, Kasper est arrivé assez tard, et Maxime avait très bien performé jusque là", reconnaît le directeur sportif du RSCA pour Eleven Sports. "Mais il y avait eu quelques blessures chez nos gardiens et nous cherchions quelqu'un. Et nous n'avons pas trouvé le profil avant assez tard".

© photonews

Et ce profil était "immanquable", selon Fredberg. "Kasper était une possibilité et c'était une opportunité à côté de laquelle nous ne pouvions pas passer, avec son expérience. Nous voulions aussi créer de la concurrence au poste de gardien", pointe-t-il. "Bien sûr, au poste de gardien, c'est compliqué car si vous êtes n°2, vous ne jouez pas, alors qu'à d'autres postes, vous pouvez être essayé à diverses positions. L'un des deux va donc être déçu. Maintenant, c'est Maxime".

Car avec Schmeichel entre les perches, le RSCA a connu de très bons résultats. "Maxime a été déçu d'être sur le banc mais c'est aussi un professionnel, il sait que l'équipe passe avant tout", affirme Fredberg. "Et quand l'équipe performe comme ça, c'est difficile de changer. Justin Lonwijk a eu la malchance d'être blessé, et maintenant qu'il est de retour, l'équipe tourne. Ca ne veut pas dire qu'il n'est pas bon mais que le reste de l'équipe est très bon. C'est la même chose pour Maxime Dupé".