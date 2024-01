🎥 Hilarant : Will Still moqué gentiment par Teddy Teuma

Teddy Teuma a quitté l'Union SG cet été pour rejoindre le Stade de Reims. Sous Will Still, le Maltais est trÚs vite devenu un joueur trÚs important.

Ce week-end face à Monaco, Teddy Teuma a fait parler la poudre. L'ancien de l'Union Saint-Gilloise a marqué un superbe bijou. Le club champenois s'est imposé sur le score de 1-3.

De la récup à la finition đŸ”„



Le đŸ’„ de @teddyteuma samedi face à Monaco đŸ„” pic.twitter.com/M7ZHvkDUjz — Stade de Reims (@StadeDeReims) January 15, 2024

Capitaine de Reims depuis fin décembre, Teuma s'est bien adapté à la Ligue 1. Cette saison, il en est à 5 buts et 2 assists en 17 matchs - les rencontres de Coupe de France incluses.

Le Maltais est l'un des symboles de ce Stade de Reims qui, sous les ordres du coach belge Will Still, réalise des bons résultats et parvient à bousculer les grands. La bonne humeur semble semble être présente au sein du vestiaire rémois. La preuve avec cette sympathique imitation de Still par Teuma après la victoire contre Monaco.