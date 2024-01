Officiel : un gardien international autrichien signe en Belgique

Heinz Lindner arrive à l'Union en provenance du FC Sion (Suisse). Le club bruxellois l'a annoncé par le biais de ses canaux officiels ce mardi.

Leidner est prêté jusqu'à la fin de la saison. Il possède une grande expérience, avec 36 sélections avec l'équipe nationale d'Autriche. Une fameuse doublure pour Anthony Moris.

Lindner a lutté contre un cancer des testicules de mai à novembre de l'année dernière. Il a ainsi manqué un match international contre la Belgique, entre autres. Depuis, il va mieux et a fait son retour sur les terrains.

Welcome to Union, Heinz. 🇦🇹



The Austrian goalkeeper joins Union on loan from @FCSion until the end of the season. 🟡🔵