Gand abandonne peut-être ses rêves de titre, mais peut aborder l'avenir sereinement

La Gantoise devrait très vite voir partir Gift Orban. Une perte sportive importante après le départ de Malick Fofana, mais aussi un transfert d'argent très important - presque vital pour le club. Le nouveau propriétaire Sam Baro sait visiblement ce qu'il fait.

La nouvelle a été surprenante : l'Olympique lyonnais, toujours en difficulté en Ligue 1, s'apprête à recruter Emmanuel Gift Orban à La Gantoise. Mais... cela est-il réellement une surprise ? Sam Baro avait déjà indiqué qu'une vente d'Orban était possible cet hiver.

La Gantoise, dans le vert financièrement

L'Equipe évoque une indemnité de transfert de 13 millions d'euros, loin des 30 millions d'euros qu'ils espéraient encore obtenir pour l'attaquant nigérian la saison dernière. L'Eintracht Francfort a frappé à la porte il y a quelques semaines et le prix demandé était alors de 20 millions. Les Allemands ont considéré que cela était bien trop élevé.

Alors pourquoi Gand accepte-t-il maintenant 15 millions ? Le contrat prévoit également cinq millions de primes et 20 % sur la revente. Et avec 15 millions immédiats, le bilan financier de La Gantoise est soudain de nouveau dans le vert. De plus, il y a de la place pour des renforts.

© photonews

Lorsque Sam Baro a repris La Gantoise, il savait que le club accusait une perte de 19,2 millions d'euros. Il a injecté 23 millions d'euros dans le club, mais il n'avait pas non plus l'intention de ne pas revoir cet argent. L'homme d'affaires sait ce qu'il fait. Avec les transferts de Fofana et d'Orban, cet argent sera déjà récupéré.

Fofana et Orban, deux joueurs qu'il sera très dur de remplacer

Il est évident que la perte de deux joueurs de ce calibre reste une perte sportive considérable. Les ambitions de titre de La Gantoise en ont pris un sérieuex coup. En effet, trouver des remplaçants immédiats à ces deux joueurs semble infaisable cet hiver. Surtout si l'on prend en compte les exigences tactiques de Vanhaezebrouck et les probables difficultés d'adaptation de nouveaux joueurs.

Hugo Cuypers et Tarik Tissoudali ne pourront pas non plus se débrouiller à deux devant jusqu'à la fin de la saison. En outre, Gand a besoin d'un apport au milieu de terrain. Hong peut le faire, mais il a évidemment besoin d'aide. On peut dire que La Gantoise a préféré se mettre à l'abri financièrement plutôt que mettre toutes les cartes de son côté pour le titre cette saison...