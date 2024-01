Officiel : Gift Orban quitte la Pro League, La Gantoise pourrait toucher très gros grâce aux bonus

Comme attendu depuis plusieurs jours, Gift Orban a officiellement signé à Lyon. Une nouvelle bonne opération pour les finances gantoises.

Après les 17 millions du transfert de Malick Fofana, Lyon continue de renflouer les caisses de La Gantoise avec l'officialisation de la venue de Gift Orban. Si son transfert sec est de 12 millions, le montant pourrait monter bien plus haut avec les bonus. Une bonne affaire pour un joueur en perte de vitesse ces derniers mois et acheté trois millions il y a un an.

🔥 Gift Orban nous rejoint jusqu’en 2028 🔴🔵



ℹ Toutes les informations ici ⤵ — Olympique Lyonnais (@OL) January 18, 2024

En effet, la direction gantoise a négocié des ajouts qui peuvent monter jusqu'à huit millions supplémentaires en cas de réalisation de certaines clauses, restées confidentielles. Et ce n'est pas tout : Gand touchera également 20% du montant du prochain transfert d'Orban. Les Buffalos scruteront donc son évolution avec attention.

Gift Orban devient le premier Nigérian de l'histoire à revêtir le maillot lyonnais. Il a signé jusqu'en juin 2028.