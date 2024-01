Gift Orban pour 13 millions : braquage de Lyon ? Non, bonne vente de Gand

C'est donc fait : Gift Orban quitte La Gantoise dès cet hiver, et va rejoindre Malick Fofana à l'Olympique Lyonnais. Mais Gand fait-il une bonne ou une mauvaise affaire ?

Il y a un an de cela, un phénomène débarquait en Jupiler Pro League : Gift Orban, en provenance du promu norvégien Stabaek. Bien vite, on se rend compte que les scouts de La Gantoise ont frappé fort. Le jeune nigérian a un don pour le but comme on en a rarement vu en Belgique. Vingt buts en 22 matchs, un triplé contre Istanbul Basaksehir en Conference League : Orban tape dans l'oeil de l'Europe et on se demande un peu où est son plafond.

De l'avis de tous, Gand a de l'or entre les mains : impossible, au cours actuel du marché, qu'un buteur comme Gift Orban rapporte moins que 30 millions aux Buffalos. L'été dernier, déjà, on se dit que Hein Vanhaezebrouck serait chanceux de conserver son attaquant, qu'on imagine suivi par tous les grands clubs européens.

La hype Orban est-elle retombée ?

Pourtant, un mercato plus tard, La Gantoise ne vend donc sa pépite que 13 millions d'euros. Neuf de moins que Malick Fofana, parti pour le même club quelques jours plus tôt. Et personne ne crie vraiment au braquage : ce montant... correspond à peu près à sa valeur marchande (15 millions selon Transfermarkt), qui a chuté en quelques mois.

Car si en quelques mois, les qualités d'Orban n'ont pas disparu, ses défauts sont devenus bien plus visibles. Sur le terrain comme en dehors. Difficile à gérer, il a été mis sur le banc plus souvent qu'à son tour cette saison par Hein Vanhaezebrouck. Seulement 9 titularisations en Pro League, 5 en Europe : incompréhensible aux yeux de beaucoup, mais très bien compris en interne. Et très bien compris des scouts européens.

Cette saison, Orban n'a marqué... qu'à trois reprises en Pro League. Il reste sur 7 matchs d'affilée sans trouver le chemin des filets en championnat. Ses 12 buts en 30 matchs sont un mirage, créé par 4 buts en 2 matchs face au faible Breidablik et un triplé face au pas bien meilleur Pogon Szczecin. Dans les grandes occasions, Gift Orban disparaît, et pour cause : son QI foot n'est pas à la hauteur de son instinct de tueur, son travail pour l'équipe inexistant, sa technique en-dessous de la moyenne. Quand tout ne tourne pas en faveur de La Gantoise, Orban est un poids mort.

Presque pas d'offres l'été dernier pour Gift Orban

Bref : 13 millions est probablement un juste prix pour Orban à l'heure actuelle. Il y a six mois, La Gantoise aurait peut-être pu le vendre un peu plus cher, mais une seule offre était arrivée, en provenance d'Allemagne, et avait été refusée. Hugo Cuypers était resté parce que Gand ne voulait pas se séparer des deux joueurs... mais plus aucune offre n'était venue pour Orban, que les recruteurs avaient déjà vu manquer de discipline en fin de saison dernière.

On ne peut qu'espérer pour l'Olympique Lyonnais que Gift Orban reprendra sa progression, et deviendra un Victor Boniface plutôt qu'un Paul Onuachu une fois sorti du carcan de la Pro League. S'il explose, il y en aura pour dire que Gand a mal vendu cet hiver, et aurait dû attendre l'été prochain. Ce serait réécrire l'histoire...