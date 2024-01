🎥 Le tout premier but de Malick Fofana pour Lyon !

Malick Fofana n'oubliera pas ce match de Coupe contre Bergerac Perigord. Le jeune ailier belge a inscrit son premier but pour Lyon.

Transféré le 10 janvier pour 17 millions, monté au jeu pour la première fois le 14, buteur le 19 : Malick Fofana a connu des débuts en accéléré avec Lyon. Ce soir, l'ancien phénomène de La Gantoise a donc ouvert son compteur face à Bergerac Périogord, équipe de Nationale 2 (l'équivalent de la quatrième division) en Coupe de France.

Certes, son but ne sera pas candidat au Prix Puskás mais il facilitera encore un peu plus son intégration dans son environnement. Et il n'est surtout que la cerise sur le gâteau d'un match de haut vol. Titularisé par Pierre Sage, Fofana a laissé une très bonne impression aux supporters grâce à sa percussion sur le flanc et sa créativité.

La première titularisation de Malick Fofana avec l’OL :



-95 minutes disputées

-75% de passes réussies (24/32)

-2 passes clés (dont 1 occasion nette créée)

-1 but

-73% de duels remportés (8/11) (record des titulaires lyonnais)

-1 dribble tenté, réussi

-3 tacles (record du… pic.twitter.com/I0wwhkPSv3 — Data OL (@OL_Data) January 19, 2024

Malgré son ouverture du score avant la mi-temps, Lyon a connu toutes les peines du monde à se défaire de leur adversaire. Bergerac a même égalisé juste avant le repos. Il faudra l'exclusion d'un joueur des locaux pour permettre aux Lyonnais de faire la différence par Maxence Caqueret dans le dernier quart d'heure.