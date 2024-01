📷 Un nom TRÈS surprenant parmi les "meilleurs belges à l'étranger" au gala du Soulier d'Or

S'il n'y a pas eu de surprise parmi les vainqueurs ce jeudi, le classement complet pour les divers trophées du Soulier d'Or réserve parfois quelques incongruités. L'une d'elles concerne le meilleur belge à l'étranger.

Kevin De Bruyne a été très logiquement élu Meilleur belge à l'étranger, ce jeudi, lors du gala du Soulier d'Or (lire ici). Il devance deux autres candidats crédibles, à savoir Jérémy Doku et Loïs Openda. Mais plus bas au classement, on retrouve des noms un peu étonnants.

En 13e position, on retrouve ainsi Brecht Dejaegere suite à sa belle saison à Toulouse (il a ensuite disputé 12 matchs pour le Charlotte FC). Avec un point chacun, des noms comme Christian Benteke, Wout Faes, Orel Mangala et Largie Ramazani ferment la marche, mais la grosse surprise, c'est la 19e position... d'Anthony Descotte, comme le révèle notre confrère Vincent Joséphy (Le Soir).

Trois points signifient généralement une première place aux yeux d'un votant (à moins que plusieurs votants aient donné un ou deux points). Descotte compte 5 bouts de matchs en Eredivisie cette saison avec le FC Utrecht, et 13 (un but) depuis son prêt en janvier 2023. Visiblement, le joueur, propriété de Charleroi, a un fan parmi les votants... ou un petit plaisantin.