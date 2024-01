Un ancien du Club de Bruges a signé un contrat pour un euro par mois

Victime d'une blessure au genou assez sévère et après avoir participé à seulement six rencontres avec Tottenham, Ivan Perisic est retourné à ses premiers amours.

L'ancien Brugeois vient d'être prêté jusqu'en fin de saison à l'Hajduk Split en Croatie avec un salaire particulièrement spécial. En effet, il ne recevra qu'un euro symbolique par mois jusqu'à la fin de son contrat.

Un bonus est cependant prévu en cas de qualification pour la phase de groupes en Europe.

🔵🔴🇭🇷 Ivan Perisić will receive €1 salary at Hajduk Split until the end of the season.



There’s release clause into his pact with Hajduk for next two windows.



He has already verbal pact on bonus for qualification to group stage in Europe. pic.twitter.com/6pEu2Eu54g