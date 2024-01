🎥 Bravo Christian Burgess ! Le défenseur de l'Union donne une courte interview en français

Christian Burgess Ă©volue en Belgique depuis plusieurs annĂ©es maintenant, et apprend donc le français. Il ne donne cependant pas encore d'interviews complĂštes dans cette langue, mais s'est prĂȘtĂ© au jeu pour les camĂ©ras du club !

Christian Burgess fait de beaux progrès dans la langue de Molière, et tient à le prouver. Le défenseur central de l'Union Saint-Gilloise a ainsi répondu à quelques questions en français pour les réseaux sociaux du club.

"Le match de Coupe ? Ce sera très difficile, mais c'est possible pour nous, car nous avons un squad (sic) top. Nous voulons aller au prochain tour contre Bruges, c'est l'un de nos objectifs de continuer et gagner la Coupe", déclare Burgess dans un français clair et teinté d'un charmant accent british.

L'USG affronte le RSC Anderlecht au Parc Duden ce jeudi en quarts de finale de la Croky Cup. Un match qui aurait dû se tenir la semaine passée mais avait été décalé en raison des conditions météorologiques. Les deux clubs de Bruxelles se retrouveront ensuite dès ce dimanche, cette fois au Lotto Park et en championnat.