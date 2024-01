CAN : Le Maroc et ses Belgicains poursuivent l'aventure, tout comme un entraîneur belge

La 3e journée de la phase de poules de la Coupe d'Afrique des Nations battait son plein ce mercredi soir. Offrant son lot de verdicts.

Le Maroc s'est qualifié pour les 8e de finales de la CAN. Les Lions de l'Atlas se sont imposés sur le score de 0-1 face à la Zambie. Les coéquipiers de Bilal El Khannouss et Tarik Tissoudali terminent premiers de leur groupe avec 7 points et seront opposés à l'Afrique du Sud, le 30 janvier prochain.

L'Afrique du Sud, justement entraînée par un Belge : Hugo Broos. Les Bafana Bafana ont assuré leur qualification après leur match nul face à la Tunisie (0-0). L'Afrique du Sud termine deuxième du Groupe E avec 4 points.

Pays organisateur de cette CAN, la Cote d'Ivoire de Lazare Amani devait espérer un petit miracle et terminer dans les (4) meilleurs troisièmes. La victoire du Maroc face à la Zambie - qui n'avait besoin que d'un point - lui permet de rester en lice dans la compétitions.

Les affiches des 8e de finale de la CAN 2024

Samedi 27 janvier

Angola - Namibie

Nigeria - Cameroun

Dimanche 28 janvier

Guinée - Guinée Équatoriale

Égypte - RD Congo

Lundi 29 janvier

Cap Vert - Mauritanie

Sénégal - Côte d’Ivoire

Mardi 30 janvier

Mali - Burkina Faso

Maroc - Afrique du Sud