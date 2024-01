Julien Duranville se confie sur ses blessures à répétition : "J'ai vécu une grosse déception"

Depuis son arrivée à Dortmund, Julien Duranville n'a disputé que...28 minutes. Cette saison, il n'a pas encore pu faire son retour à la compétition.

Présenté comme un très grand espoir du football belge, Julien Duranville (17 ans) est freiné dans sa progression depuis de longs mois. Pratiquement un an, en réalité...

Ses débuts avec les A de Dormund, c'était le temps d'un match au mois de mai dernier. Monté au jeu, il avait impressionné mais n'était pas parvenu à empêcher le BVB de perdre le titre de Bundesliga. “C’était une libération intérieure. Je suis arrivé sur le terrain et j’ai juste pensé : 'Enfin, j’ai réussi'. C’est pour cela que je suis venu ici", a déclaré Duranville sur le site du club allemand.

Julien Duranville s'exprime sur ses nombreuses blessures depuis un an

La suite n'a malheureusement été qu'un enchaînement de blessures. Après avoir marqué en match amical, il s'est blessé à la cuisse. Depuis, il n'a que très timidement repris avec les U19. “Au moment où j’ai marqué le but, je pensais que je pouvais enfin passer à la vitesse supérieure et accélérer vraiment. La suite a été une énorme déception."

Mais le prometteur ailier droit voit le bout du tunnel et compte très vite se relancer. "Je suis plus fort maintenant. Je me suis extrêmement entraîné pour éviter les blessures. Je me sens plus léger, plus serein et plus fort. Je suis impatient d’aider l’équipe à aller au maximum.”