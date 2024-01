Le couteau entre les dents mais de nouveaux absents pour Charleroi face au Club de Bruges

Charleroi veut se reprendre après la défaite 4-1 concédée à l'Antwerp. Mais le Club de Bruges n'est pas forcément l'adversaire idéal à l'heure de reprendre confiance.

Entre la douzième place (à égalité avec le RWDM qui est dans la zone rouge), la défaite à l'Antwerp et le probable départ de Damien Marcq, Charleroi a connu une nouvelle semaine agitée. Marcq figure toutefois dans le groupe pour la réception du Club de Bruges.

Felice Mazzu risque d'en avoir bien besoin : il sera privé de Stefan Knezevic (blessé). Dans l'entrejeu, Marco Ilaimaharitra (suspendu) manque également à l'appel. Ryota Morioka est appelé à le remplacer : "Sur la longueur de la rencontre, nous n’avons pas de certitudes au niveau physique car Ryo a connu des pépins mais il a montré à chaque fois des bonnes choses. Il va nous apporter dans la créativité" déclare l'entraîneur carolo, dans des propos relayés par La Dernière Heure.

Oday Dabbagh et Hervé Koffi sont eux, toujours à la Coupe d'Asie et à la CAN. Enfin, Adrien Trebel et Youssouph Badji ne sont pas repris.