Coup de théâtre pour Yorbe Vertessen !

Yorbe Vertessen devait rejoindre l'Union Berlin, tout était réglé. Mais le PSV Eindhoven voudrait désormais bloquer l'ancien unioniste.

En manque de temps de jeu au PSV Eindhoven, Yorbe Vertessen (23 ans) cherchait une solution cet hiver et semblait l'avoir trouvée. Depuis plusieurs jours, son nom était cité à l'Union Berlin, où il était même présent en tribunes ce week-end contre Darmstadt. Selon le Nieuwsblad, Vertessen s'apprêtait à passer sa visite médicale et à signer jusqu'en 2028 au sein du club de Bundesliga.

Mais l'ancien international espoirs devrait finalement se retrouver bloqué à Eindhoven. Le week-end dernier, le PSV a en effet déploré la blessure de Noa Lang aux ischio-jambiers lors de la victoire face à Almere City. L'ancien brugeois sera donc tenu éloigné des terrains un moment. Le club néerlandais souhaiterait donc, toujours selon le Nieuwsblad, finalement bloquer le transfert de Yorbe Vertessen.

Le joueur, cependant, serait très surpris de ce revirement de dernière minute alors que le PSV avait donné son accord à un départ et que tout avait été réglé du côté de l'Union Berlin. Vertessen souhaite partir, et la perspective d'un peu plus de temps de jeu en Eredivisie n'y change rien...