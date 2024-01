"Il faut adapter le règlement, mais rejouer des matchs ne devrait pas être permis"

Après Genk et le Club de Bruges, c'était au tour du RWDM de demander à rejouer un match, ce mardi. Philippe Bormans, PDG de l'Union, fait partie de ces dirigeants qui appellent au bon sens.

Il faut faire quelque chose, et vite. Le cas de la rencontre entre le Racing Genk et le Sporting d'Anderlecht a créé une jurisprudence sans précédant dans le football belge. Ce mardi, c'est le RWDM qui a demandé à rejouer la rencontre perdue contre Malines, en raison d'une main de Geoffry Hairemans non signalée dans le rectangle, à vingt minutes du terme.

Philippe Bormans, PDG de l'Union, le sait : de telles revendications ne vont faire que de se multiplier. "Nous devons protéger la crédibilité de notre football. On ne peut pas reprocher aux clubs de vouloir appliquer le règlement, mais il faut veiller à ce qu'il soit cohérent. On doit réfléchir à adapter certaines règles avec le temps. Peut-être même que certaines règles doivent complètement changer" a-t-il déclaré dans les colonnes de Het Laatste Nieuws.

"Il devrait être impossible qu'un match puisse être rejoué à cause d'une décision de l'arbitre. Quand Liverpool a été désavantagé par le VAR, Jürgen Klopp avait insinué que le match devait être rejoué. Il a été traité durement, et le club n'avait jamais pris aucune mesure pour cela. On devrait se diriger vers la même situation, tous réaliser que nous sommes dans le même état, le même bateau."