Ca bouge au RWDM : une figure historique quitte le club, un grand espoir anglais arrive

Avec le départ de Florian Le Joncour, c'est une autre figure du RWDM de ces dernières saisons qui s'en va. Dans l'autre sens, le jeune ailier Malcolm Ebiowei est prêté jusqu'en fin de saison.

Après trois saisons en D1B et le retour du club au plus haut niveau du football belge, Florian Le Joncour quitte le RWDM. Le défenseur français de 28 a rejoint Elversberg, 12e en deuxième division allemande. Un départ surprenant pour quelqu'un qui a tout vécu à Molenbeek et qui quitte l'équipe en fâcheuse posture le dernier jour du mercato.

Merci pour tout, Flo! 🖤🤍❤️



Florian Le Joncour verlaat RWDM na 4 jaar. Florian zijn contract liep af in juni en maakt nu de overstap naar SV Elversberg, een Duitse tweedeklasser. pic.twitter.com/AX9QNApZ9U — RWDM (@RWDMolenbeek) February 1, 2024

Claudio Caçapa a tout de même de quoi voir venir puisque la direction a transféré pas moins de quatre défenseurs centraux cet hiver. Décidément très active, elle vient également de boucler le prêt de Malcolm Ebiowei jusqu'en fin de saison.

Il s'agit d'un ailier droit de 20 ans, longtemps considéré comme un grand espoir anglais. Formé pendant six ans à Arsenal et cinq à Chelsea, le garçon a ensuite transité par les Glasgow Rangers, Derby County et Crystal Palace. Chez les Eagles, il n'a jamais réussi à entrer en ligne de compte pour une place de titulaire, ce qui lui a vécu un prêt à Hull (le nouveau club de Noah Ohio). De retour à Palace, il ne compte que quelques matchs avec l'équipe réserve et va ainsi tenter de se relancer grâce aux connections de John Textor.

Mentionnons enfin le retour de Luis Segovia, blessé jusqu'en fin de saison, à Botafogo, à qui il appartenait.