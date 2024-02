🎥 Marouane Fellaini annonce sa retraite : "Quelle aventure incroyable"

Marouane Fellaini (36 ans) prend officiellement sa retraite professionnelle. L'ancien Diable Rouge a confirmé sa décision via une publication sur les réseaux sociaux.

Comme annoncé, Marouane Fellaini met donc un terme à sa carrière de footballeur. Le milieu de terrain formé à Charleroi puis débutant en pro au Standard aura vécu une carrière riche en succès, passant par des clubs tels qu'Everton, Manchester United puis dernièrement le Shandong Taishan, en Chine.

Fellaini compte au total 667 matchs joués durant sa carrière. Diable Rouge a 87 reprises (18 buts), il aura été un pilier de l'équipe nationale pendant de longues années. Présent dès les premiers pas de la génération dorée, il est médaillé de bronze lors de la Coupe du monde 2018. On se rappellera de beaucoup de ses buts, notamment de ce coup de tête rageur pour égaliser contre le Japon en 8e de finales lors du mondial en Russie.

Marouane Fellaini prend sa retraite professionnelle

Fellaini a écrit quelques lignes sur son compte Instagram ce samedi, s'exprimant sur sa carrière et sa fraîche retraite. "J’écris pour annoncer que je me retire du football professionnel après une carrière de 18 ans. Je me rappelle comme si c’était hier de mon premier match en tant qu’enfant, des entraînements interminables avec mon papa, de mon premier match avec le Standard et de ma première sélection avec les Diables rouges. Le temps passe vite !"

"Alors que j’entame un nouveau chapitre de ma vie, je me réjouis de relever de nouveaux défis, mais soyez assurés que je continuerai à soutenir ce beau jeu de toutes les manières possibles", conclut-il.