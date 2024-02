"La réaction de l'équipe ? Rien à foutre" : Will Still abattu après la défaite de Reims

Reims s'est incliné 2-3 contre Toulouse. Will Still est très remonté contre la première période de son équipe.

Face à Toulouse, Reims n'a débuté son match qu'en première période. A la mi-temps, les troupes de Will Still étaient menées 0-3. La réduction du score de Teddy Teuma à la 49e n'a pas suffi à l'équipe qui s'incline finalement 2-3.

L'entraîneur n'a pas fui ses responsabilités : "Je prends l'entière responsabilité de la première mi-temps et de la défaite que j'attribue à des mauvais choix de ma part. Je pensais que le plan de jeu était assez clair, mais les choix et l'animation générale n'ont pas été bons, c'est ma faute" déclare-t-il, dans des propos relayés par L'Equipe.

Vu son discours, le débriefing a dû être salé : "Je vais me remettre en question et j'espère que les joueurs se remettront aussi en question en regardant les buts concédés. La réaction de mon équipe ? Rien à foutre. C'est le strict minimum quand on prend trois buts, qu'on a des ambitions et qu'on est à notre position au classement". Le classement, parlons-en : Reims perd sa sixième place au profit de Lens mais reste un point devant Marseille.