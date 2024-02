Un club belge, repris par... des Saoudiens, est au bord du gouffre

Le KFC Diest, en D3 VV, est au bord du gouffre. Pourtant, il y a quelques mois, la reprise du club par des investisseurs saoudiens était annoncée !

La situation sportive du KFC Diest était déjà très compliquée la saison passée, même si le club de D3 VV a fini par éviter la relégation. Quelques transferts étonnants étaient ensuite réalisés l'été passé, notamment Guus Hupperts (ex-Lokeren), Paolo Sabak (ex-Genk) ou Dogan Gölpek.

L'équipe, coachée par l'ancien Diable Rouge Danny Boffin, avait également annoncé la reprise par Fahad Al-Medlej, investisseur saoudien. Mais la Voetbal Vlaanderen ne voyait pas cela d'un bon oeil, voulant promouvoir l'ancrage local.

Et les suspicions de la VV semblent se vérifier : quelques mois plus tard, le Nieuwsblad rapporte que le KFC Diest est en retard de paiements et que de nombreux joueurs et collaborateurs attendent des salaires. L'inspection sociale a perquisitionné le club, actuel 16e de sa série en D3 VV. "Tout ce que nous pouvons faire, c'est attendre l'argent saoudien", réagit Diest dans le média...