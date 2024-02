Le Luxembourg épargné, un "derby" pour l'Angleterre... : tous les groupes de Nations League !

La Belgique n'a pas été épargnée au tirage de la Nations League. Mais à quoi ressemblent les autres groupes ?

La Belgique a très clairement hérité du "groupe de la mort", avec l'Italie et la France. Dans la Ligue A, chaque groupe a cependant ses chocs en prévision. Le Portugal de Roberto Martinez affrontera ainsi la Croatie, la Pologne et l'Ecosse, tandis les Pays-Bas et l'Allemagne s'affronteront dans le groupe 3, qui comporte également la Hongrie et la Bosnie-Herzégovine.

Dans la Ligue B, l'Angleterre, reléguée surprise, a été plutôt épargnée. Gareth Southgate et ses hommes auront cependant droit à un "derby" des îles contre l'Irlande, tandis que la Finlande et la Grèce forment le reste du groupe. Notons un groupe homogène entre la Tchéquie, l'Ukraine, l'Albanie et la Géorgie.

En Ligue C, le Luxembourg espérera être promu d'une division et semble avoir hérité d'un groupe qui permet de rêver. Nos voisins affronteront la Bulgarie, l'Irlande du Nord et le Belarus.

Tous les groupes de la Nations League :