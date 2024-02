Un départ cet été ? Ce joueur de l'Union laisse la porte ouverte

Lazare Amani a vécu un très grand moment dans sa carrière. L'Ivoirien vient de remporter la Coupe d'Afrique des nations. Bientôt, il sera de retour à l'Union et espère terminer la saison en boulet de canon.

Arrivé à l'Union à l'été 2021 en provenance de Charleroi puis transféré définitivement la saison suivante, Jean Thierry Lazare Amani est devenu un joueur indispensable à l'équipe bruxelloise.

Après 3 saisons passées à l'Union, se verrait-il changer d'air et tenter le grand saut dans le top européen ? Dans une interview accordée à Sudinfo, il a été questionné sur ses envies de départ.

Lazare Amani (Union SG) s'exprime sur ses envies de départ

"Comme tout joueur, j’ai des ambitions. J’aimerais dans l’absolu passer un cap mais je suis quand même très heureux à l’Union. Et j’y ai un contrat (jusqu'en juin 2025)", a-t-il commencé. "En fait, je ne me mets pas de pression supplémentaire en me disant que je dois absolument passer ce cap."

"Si cela arrive, je le prendrai bien sûr avec plaisir. Mais si pas, ce ne sera pas grave. La vie continuera." L'Ivoirien a ensuite donné sa destination de rêve. "J’aime bien la Bundesliga. Mais pour l’heure, je ne me projette pas."