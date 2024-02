Après Anderlecht, fin de parcours pour Adrien Trebel à Charleroi également !

Arrivé libre l'été dernier, Adrien Trebel ne s'est pas imposé au Sporting Charleroi. Et cette fois, le milieu de terrain français va être libéré avant la fin de son contrat.

La fin de carrière d'Adrien Trebel (32 ans) ressemble à un long chemin de croix. Après des années difficiles à Anderlecht, lors desquelles il a alterné entre le noyau B et des brefs moments de résurgence, Trebel avait rejoint Charleroi l'été dernier, en fin de contrat. Mais au Mambourg, rien ne s'est passé comme prévu.

Alors qu'il rejoignait un Felice Mazzù qui avait fait partie des rares lui donnant sa chance à Anderlecht, Adrien Trebel n'a disputé que 6 matchs cette saison, et une seule fois 90 minutes, en Coupe face à Tessenderlo. Voilà des semaines que l'ancien capitaine du Standard n'est pas apparu dans l'équipe A, après une blessure qui l'avait déjà tenu éloigné des terrains.

Et cette fois, la coupe est pleine. Alors que Trebel est l'un des plus gros salaires du Sporting Charleroi, Het Nieuwsblad rapporte que le contrat du Français va être rompu quelques mois avant l'échéance. En théorie, Adrien Trebel pourra dès lors s'engager où il le souhaite... mais reste à voir qui voudra tenter sa chance. La fin de carrière se rapproche pour l'un des plus gros fiascos récents de notre football.