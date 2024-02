Un problème à Anderlecht ? Ca ne colle pas entre ces deux titulaires

Tout semble aller pour le mieux à Anderlecht, qui est solide deuxième et se rapproche de l'Union. Mais dans le jeu, il y a encore des points d'interrogation.

Quand, à Charleroi, Brian Riemer a préféré faire sortir Mario Stroeykens plutôt que Yari Verschaeren, nous nous sommes posé des questions. L'objectif est très probablement de permettre à Verschaeren de continuer à grandir dans les matchs, à emmagasiner du temps de jeu et, Riemer l'espère, retrouver sa magie.

Mais Stroeykens était dans son match et surtout, Stroeykens paraît capable, au contraire de Verschaeren, d'avoir un impact sur les matchs au-delà de son rôle offensif. Il l'expliquait après le match face à La Gantoise : "Super Mario" prend désormais du plaisir quand il adopte un rôle plus hybride, va au duel. Quand Yari Verschaeren n'est pas "dedans", il est invisible, incapable de compenser son manque d'allant offensif.

Il y a déjà un Verschaeren à Anderlecht, et il s'appelle Hazard

Cette "magie" perdue par Yari Verschaeren, elle semble être retrouvée chez Thorgan Hazard. Ce dernier peut, globalement, aller où il veut sur le terrain... ce qui empêche "The Kid" d'en faire de même. Verschaeren tourne sur lui-même, tergiverse, tente des dribbles en vain, revient en arrière. Chacune de ses possessions de balle est une perte de temps pour Anderlecht.

Hazard et Verschaeren peuvent-ils jouer ensemble ? La question va être d'autant plus pressante quand Thomas Delaney sera de retour, et que Riemer devra donc enlever un joueur de l'entrejeu. Stroeykens monte en puissance, sans être toujours brillant mais en étant plus consistant que Verschaeren. Plus efficace. Brian Riemer va probablement devoir choisir entre deux enfants de Neerpede.