🎥 La masterclass d'un ancien artiste du Standard interrompue par des fumigènes...d'un genre nouveau

La deuxième division allemande est réputée pour ses ambiances bouillantes. La rencontre de cette après-midi entre les deux clubs historiques que sont Hambourg et le Hansa Rostock n'a pas fait exception à la règle.

Parti de Zulte Waregem il y a un an et demi, Jean-Luc Dompé s'éclate avec Hambourg. Sur les dix derniers matchs de deuxième Bundesliga disputés, l'ancien du Standard en est à deux buts et six assists. Aujourd'hui, c'est bien au tableau des buteurs que le Français de 28 ans a inscrit son nom. Et de quelle manière !

Trouvé sur la gauche du rectangle, Dompé a facilement éliminé son opposant d'un dribble du pied gauche avant d'enchaîner d'un pointu du droit pour ouvrir le score. Malheureusement pour lui, Hambourg n'a pas réussi à conserver cet avantage et doit se contenter d'un partage 2-2 au Hansa.

Avant ce but, la rencontre avait été marquée par une interruption causée par un jet de fumigènes. Mais ceux-ci étaient un peu particuliers : les engins pyrotechniques étaient en effet transportés par des jouets pour enfant téléguidés et ont donc causé beaucoup de peine à la sécurité pour être sortis du terrain. On n'arrête pas le progrès !