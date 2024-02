Une date de retour enfin sur la table pour Roméo Lavia

Le Diable Rouge est absent depuis plusieurs semaines du côté de Chelsea. Une saison presque blanche pour ce grand espoir.

Roméo Lavia est-il en train de voir le bout d'un très long tunnel ? De retour à l'entraînement, il pourrait enfin tourner la sombre page de ses débuts à Chelsea.

Transféré l'été dernier pour plus de 60 millions de Southampton chez les Blues, le Diable Rouge n'a joué que 32 petites minutes et un seul match cette saison.

Lavia de retour en mars

Mais, selon les informations de la Dernière Heure, sa blessure à la cuisse était bel et bien plus grave que prévue et l'a tenu éloigné des terrains depuis le mois de décembre 2023.

Toujours selon la même source, il se pourrait que Lavia fasse son retour très prochainement. En effet, la première semaine du mois de mars serait un objectif pour le joueur.

Dans ce cas de figure, il aurait la possibilité d'engranger quelques minutes, on l'espère, face à Brentford le 2 mars prochain ou lors de la réception de Newcastle le week-end suivant.