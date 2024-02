Le bourreau du Standard, la pépite et l'un des nouveaux patrons d'Anderlecht : voici notre équipe de la semaine

Trois équipes avec deux joueurs représentés, et une avec trois. Certains clubs se sont illustrés ce week-end. Ils méritaient bien une place dans notre équipe de la semaine.

Gardien

Dans les buts, il y a un certain Warleson. Le gardien du Cercle joue à un haut niveau cette saison. Mais face au Club, il s'est illustré avec plusieurs arrêts de grande classe. Une valeur sûre !

Défense

Castro-Montes n'a pas eu beaucoup de problèmes défensifs contre le KV Courtrai. Le latéral droit a marqué un magnifique but. En outre, un duo de joueurs du KV Malines forme la charnière centrale. Bates a été impassable contre l'Antwerp et Foulon est devenu un véritable taulier cette saison.

Milieu

El Khannouss a délivré deux passes décisives contre Eupen et s'est montré insaisissable à certains moments. Griffin Yow a marqué le but de la victoire pour Westerlo contre le Standard. Un bijou !

Et que dire de Mario Stroeykens ? Personne ne l'attendait dans l'équipe d'Anderlecht à ce stade de la compétition, mais il est devenu indispensable en tant que ciment entre le milieu de terrain et l'attaque. Un but important pour lui aussi. Julien De Sart continue quant à lui à porter La Gantoise à lui tout seul.

Attaque

Anderlecht espère pouvoir conserver Thorgan Hazard dans cette forme. Le KV Malines a réalisé le transfert du mercato d'hiver avec Islam Slimani. Son impact est déjà énorme.

Le solo d'Alan Minda depuis l'intérieur de ses seize mètres jusqu'au but de Mignolet a été l'un des faits marquants de ce week-end. Un but d'une importance capitale dans le deby brugeois. Le petit Equatorien vient de se faire un nom.