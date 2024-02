Voici pourquoi Lyon continue de recruter belge

Les joueurs belges et la Ligue 1, une belle histoire d'amour qui semble durer. Et en particulier pour l'Olympique lyonnais qui n'a pas hésité à recruter du Belge ou du Belgicain cette saison.

Après avoir eu quelques soucis d'enregistrement, Orel Mangala a fait ses grands débuts avec l'Olympique lyonnais et de quelle manière puisqu'il a déjà trouvé le chemin des filets avec sa nouvelle équipe.

Le Diable Rouge fait partie de la liste des joueurs belges/venus du championnat belge à avoir été intégré à l'équipe de Ligue 1 cette saison.

Le Belge s'adapte bien

Dans des propos relayés par l'AFP, le directeur sportif de l’Olympique lyonnais, David Friio justifie cette tendance à vouloir recruter noir-jaune-rouge : "Les Belges ou les joueurs issus du championnat belge s’adaptent bien à la Ligue 1 et même ailleurs : ils sont francophones et, automatiquement, l’intégration se fait beaucoup plus facilement".

"Il s’est avéré qu’ils venaient soit du championnat belge, soit qu’ils étaient de nationalité belge, comme Orel. L’image du club n’a pas été ternie par la mauvaise situation du moment. Ça a été très positif pour nous", a-t-il ajouté.

Outre Orel Mangala, on retrouve désormais Clinton Mata (parti du Club Bruges) ou encore Malick Fofana et Gift Orban, tous les deux arrivés cet hiver en provenance de La Gantoise.