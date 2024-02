🎥 Orel Mangala, un but pour faire exploser Lyon : "C'est une superbe action collective"

Le Diable Rouge a ouvert son compteur, pour sa première titularisation avec Lyon. Orel Mangala a inscrit un but capital, qui propulse les Gones à la onzième place du championnat, six points devant le barragiste, Lorient.

Première titularisation et premier but pour Orel Mangala, sous les couleurs de l'Olympique Lyonnais. L'ancien médian de Nottingham a inscrit le seul et unique but de la rencontre pour sceller le succès des Gones contre le deuxième du championnat, l'OGC Nice.

"Le but est une superbe action d'Ernest (NDLR : Nuamah, joueur acheté par le RWDM contre 25 M€ et prêté à l'OL), qui me voit seul au point de penalty et qui me sert. C'est une superbe action collective, et c'est beaucoup d'émotion."

Orel Mangala donne de l'air à Lyon dans le bas de tableau

Une victoire qui propulse Pierre Sage et ses joueurs à la onzième place du classement, six points devant la place de barragiste de Lorient. Lanterne rouge peu avant le premier janvier, Lyon se donne un grand bol d'air dans le bas de tableau.

"On savait que Nice était une très belle équipe. On a su garder le score et c'est important de savoir gagner en souffrant. L'esprit du groupe est bon, tout le monde se bat les uns pour les autres et c'est ce qu'il faut" a conclu Orel Mangala, tout sourire en zone mixte.