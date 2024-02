Compagnons de galère au Standard hier, adversaires en Ligue 1 aujourd'hui

Luka Elsner n'a pas connu les mois les plus faciles de sa carrière au Standard. Mais sur le banc du Havre, il confirme le renouveau de la saison dernière.

Deux mois après son départ précipité du Standard, Luka Elsner avait retrouvé de l'embauche au Havre. Après une première saison conclue par un titre de champion en Ligue 2, l'équipe confirme au plus haut niveau.

Douzièmes de Ligue 1, les Havrais ne sont qu'à deux petits points de la zone rouge mais impressionnent par l'intensité de leur jeu. Le HAC est en effet l'équipe qui presse le plus à haute intensité avec pas moins de 426 sprints à haute intensité cette saison.

Hasard du calendrier, Luka Elsner va retrouver Will Still ce weekend. Pendant la saison noire qu'avait été l'exercice 2021/2022, Still avait été l'adjoint d'Elsner au Standard. Lors des premières retrouvailles entre les deux hommes, Reims s'était imposé 1-0. L'élève continuera-t-il à prendre le dessus sur son ancien maître ?