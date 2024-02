"Fofana sera un très grand joueur dans deux ou trois ans"

Malick Fofana s'est déjà imposé comme un des brillants joueurs du vestiaire lyonnais. Son entraîneur tient d'ailleurs un discours très positif à son égard.

Ce mardi soir, l'Olympique lyonnais va recevoir Strasbourg dans le cadre des quarts de finale de la Coupe de France. L'occasion pour des joueurs qui n'ont pas énormément de temps de jeu d'en obtenir et de se mettre en avant.

Ce sera probablement le cas de Malick Fofana qui a toujours été titulaire dans cette compétition depuis son arrivée : deux matchs, 180 minutes disputées et... un but à la clé ! C'était face à Bergerac le 19 janvier dernier lors du sixième tour de la Coupe alors qu'il n'était au club que depuis neuf jours.

Fofana largement apprécié par le vestiaire

Dans les vestiaires, le jeune talent belge semble très apprécié et même son entraîneur est ravi de travailler avec un joueur comme lui.

"C’est un futur joueur de très haut niveau. Il est capable de nous le montrer sur certains bouts de match", a commenté Pierre Sage dans des propos rapportés par la Dernière Heure.

"Lorsqu’on lui demande de défendre plus, son talent est mis au second plan. Mais quand il peut attaquer, on voit très vite ce dont il est capable."

S'il continue de la sorte, l'ancien joueur de La Gantoise (parti pour 17 millions d'euros cet hiver) pourrait bien s'imposer comme un élément essentiel chez les Gones : "Il est aussi arrivé dans un club en difficulté au moment de sa signature. Mais il est dans un processus qui lui permettra de progresser et je suis convaincu qu’il deviendra un très grand joueur dans deux ou trois ans."