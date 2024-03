Will Still n'est "pas dupe" après une erreur d'arbitrage contre son équipe : "Il ne faut pas me prendre pour un c*n..."

Will Still n'a pas sa langue en poche, on le sait. Alors quand Reims n'obtient pas ce qui semble être un penalty clair, il se lâche.

Le Stade de Reims s'est incliné ce samedi sur un but de l'ancien gantois Jonathan David (0-1). Mais Keito Nakamura aurait probablement dû obtenir un penalty suite à une charge de Leny Yoro à la 79e minute, et Will Still ne le digère pas, même s'il souhaite faire bonne figure.

"Il paraît que ça aide de se plaindre de l'arbitrage, que tu en bénéficies parfois au match d'après. Mais je ne suis pas comme ça, je ne veux pas en rajouter", déclare le Belge dans des propos relayés par L'Equipe.

Still fait tout de même bien comprendre que la phase le laisse amer. "Toute la France a vu ce qu'il s'est passé", estime-t-il. "Je ne suis pas dupe, et il ne faut pas me prendre pour un con", conclut l'entraîneur du Stade de Reims. Avec cette victoire, le LOSC prend place à la 4e place, tandis que Reims reste à 6 unités des places européennes. Une mauvaise opération, donc...