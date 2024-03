Une véritable bombe : la date de la retraite de Cristiano Ronaldo aurait été annoncée

La fin se rapproche pour Cristiano Ronaldo, on s'en doute. Mais l'entendre si clairement énoncée, c'est une première.

Âgé de 39 ans depuis le mois dernier, Cristiano Ronaldo n'en a naturellement plus pour 10 ans de carrière. L'annonce de sa retraite serait en quelque sorte "logique", et pourtant le cyborg portugais semble encore si affûté et motivé qu'elle paraîtrait presque surréaliste. Ronaldo compte encore bien participer à l'Euro 2024, et on ne serait presque pas surpris s'il souhaitait continuer jusqu'au Mondial 2026.

Mais une déclaration très surprenante laisse sous-entendre que la fin est proche. Elle vient de Georgina Rodriguez, la compagne de CR7, en marge d'un défilé auquel le mannequin espagnol participait ce week-end. "Cristiano ? Encore un an, puis c'est fini. Peut-être deux, je ne sais pas", déclare Rodriguez avec légèreté, probablement pas consciente des remous que de tels propos peuvent susciter.

Bien sûr, "un an, voire deux" semble être une timeline réaliste pour que Cristiano Ronaldo raccroche les crampons. Son contrat en Arabie Saoudite court jusqu'en 2025. Il faudra alors voir où pourrait éventuellement signer le quintuple Ballon d'Or pour une ultime pige s'il décide de continuer un an de plus ; à un an seulement d'une ultime Coupe du Monde, sa soif de trophées pourrait le convaincre. Mais Georgina Rodriguez évoque là de manière concrète ce que tout fan de football, après tout, sait déjà au fond de lui.