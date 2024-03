🎥 Allô Tedesco ? Très gros match d'un Diable Rouge potentiel face à l'Inter Milan

Ce lundi, l'Inter Milan recevait le Genoa. Les Nerazzurri se sont imposés (2-1) face à l'équipe de 777 Partners, mais la prestation de Koni De Winter (21 ans) n'est pas passée inaperçue. Titulaire indiscutable avec le Genoa, De Winter monte en puissance et commence à s'imposer comme l'un des meilleurs jeunes défenseurs de Serie A.

Un niveau de jeu qui pourrait bien lui valoir d'être appelé la semaine prochaine par Domenico Tedesco. En effet, Ameen Al-Dakhil a quitté le onze de Burnley, et on sait que De Winter aurait déjà dû être appelé en novembre dernier, n'eut été une fracture du nez très malvenue. La sélection du 14 mars sera-t-elle la bonne ? Ce serait en tout cas une première pour Koni De Winter, 18 fois international U21.

⭐ Koni De Winter’s more than ever one of the best Belgian central defender this season.

🇧đŸ‡Ș What shows De Winter on the pitch with #Genoa deserves a call-up with the Belgium Red Devils.

