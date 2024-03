Inarrêtable, Malines est dans le sillon de l'Union Saint-Gilloise

Malines est en train de remonter le classement en enchaînant les victoires. En route vers les Champions Playoffs cette saison ?

Si le haut du classement est pour l'instant stable avec en plus des insaisissables Union et Anderlecht, une victoire pour Bruges et l'Antwerp ce week-end, la bataille fait rage quelques rangs plus bas.

En effet, il n'y a qu'un point d'écart entre la cinquième et la huitième place du classement général de la Jupiler Pro League, soit entre deux équipes de Champions Playoffs et deux d'Europe Playoffs.

Qui du Cercle Bruges, de Genk, de La Gantoise ou de Malines décrochera son ticket in extremis pour les PO1 cette saison ? Le suspense est à son paroxysme alors qu'il ne reste que deux rencontres.

Malines surprend et fait aussi bien que l'Union

Et les trois premières équipes mentionnées vont devoir faire très attention au KaVé qui pourrait être considéré comme le petit poucet de cette course. Car les hommes de Besnik Hasi sont en mode rouleur compresseur en cette fin de saison.

Malines est tout simplement la meilleure équipe depuis le début de l'année 2024 puisque le bilan comptable est clair : 20 points pris sur 24 possibles depuis la reprise du football en Belgique. Soit un bilan aussi bon que celui de la meilleure équipe du championnat cette saison : l'Union Saint-Gilloise.

Ce week-end, Malines a décroché une victoire autoritaire sur le terrain du Cercle (2-3), un concurrent direct pour les Champions Playoffs.