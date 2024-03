Un grand talent belge impressionne : bientôt l'explosion en équipe A ?

Mika Godts va-t-il être le prochain talent belge à exploser en Eredivisie ? Avec le Jong Ajax, l'ancienne pépite d'Anderlecht et Genk a montré de très belles choses alors qu'il revenait à peine de blessure.

Après plusieurs mois d'absence pour cause de problèmes musculaires récurrents, Mika Godts (18 ans) a enfin pu faire son retour en Keuken Kampioen Divisie, la D2 néerlandaise. Si le Jong Ajax s'est incliné sur la pelouse de l'ADO La Haye, Godts a disputé une petite demi-heure de très bon niveau.

L'analyste néerlandais Hans Kraay Jr, lui-même ancien joueur, a été très impressionné. "C'était tout de même un moment assez exceptionnel. Ce jeune joueur, Mika Godts, n'a plus joué depuis deux mois, il peut enfin refouler les pelouses et il nous offre l'un des plus beaux solos de mémoire récente", s'étonne-t-il pour ESPN.

Pour Kraay Jr, Godts peut espérer se faire une place au sein de l'équipe A de l'Ajax Amsterdam si le système s'y prête. "Si l'Ajax revient à un 4-3-3 un peu plus classique, il n'y a pas d'autre possibilité que de voir Godts y obtenir sa chance", assure-t-il. "Il est en train de devenir incroyablement bon". De bon augure !