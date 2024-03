Vincent Kompany en rage : "Je ne veux pas m'en prendre aux arbitres mais..."

L'entraîneur des Clarets est dans une position délicate après la nouvelle défaite de son club. La relégation est de plus en plus proche.

Il reste encore onze rencontres et donc 33 points à prendre théoriquement mais les nouvelles ne sont pas bonnes pour Burnley qui signe une saison catastrophique avec un bilan de trois victoires, quatre partages et vingt défaites.

Lors de la réception de Bournemouth, les Clarets ont essuyé un nouveau revers et la position de Vincent Kompany a encore pris un coup. Serait donc les derniers matchs pour l'ancien Diable Rouge ? (LIRE ICI)

Un élément aura cependant bien fait enrager Vincent Kompany ce week-end : l'arbitrage. Notamment sur le but égalisateur de Burnley qui a été annulé pour une faute de l'ancien anderlechtois Bruun Larsen.

Vincent Kompany s'en prend à l'arbitrage

"On nous confie souvent de jeunes arbitres. Je le comprends, ils ont besoin d'acquérir de l'expérience. Mais c'est toujours contre nous", a confié l'entraîneur des Clarets au micro de Sky Sports après la rencontre tout en gardant son calme.

"Je ne veux pas m'en prendre aux arbitres, car je sais qu'ils font de leur mieux et que ce n'est pas un travail facile. Mais être entraîneur n'est pas non plus un travail facile et en ce moment, j'ai l'impression que nous n'avons pas ce que nous méritons", a-t-il conclu.

Burnley est 19e et accuse onze points de retard sur Nottingham, premier non-relégable. La fin de saison va être très longue...