Cette fois, c'est peut-être bien la fin pour Vincent Kompany à Burnley

Était-ce un must-win pour Vincent Kompany ce dimanche avec Burnley ? Dans la course à un maintien de plus en plus illusoire, probablement.

Burnley a peut-être bien perdu le match de trop ce dimanche. Les Clarets recevaient Bournemouth, un adversaire qu'on aurait sur papier (en début de saison) imaginé à leur portée. Mais cette saison, l'équipe de Vincent Kompany n'est capable de battre presque personne (trois victoires à peine), et cela s'est confirmé. Sans le moindre belge ou belgicain dans le onze de base (à l'exception de l'éphémère anderlechtois Jacob Bruun Larsen), Burnley s'est incliné (0-2) face à Bournemouth, et reste donc à 11 points du premier non-relégable, Nottingham Forest, qui avait pourtant perdu des points contre Liverpool. Ameen Al-Dakhil n'était pas sur le banc des Clarets, tandis que Manuel Benson est monté à la 77e minute. Mike Trésor et Hannes Delcroix sont restés sur le banc toute la rencontre. S'il reste 11 matchs, et donc 33 points à prendre, on voit mal Burnley refaire son retard. Quant à Vincent Kompany, qui commence à être très critiqué en Angleterre (lire ici), on se dit que cette défaite pourrait bien là aussi être celle de trop aux yeux de la direction de Burnley, malgré l'exploit de la saison passée en Championship... Jupiler Pro League 03/03/2024 13:30 KRC Genk - FC Bruges 0-3 03/03/2024 16:00 Antwerp - STVV 3-0 03/03/2024 18:30 Anderlecht - Eupen - 03/03/2024 19:15 KV Courtrai - RWDM - Premier League 03/03/2024 14:00 Burnley - Bournemouth 0-2 03/03/2024 16:30 Manchester City - Manchester United 1-1 Classement T P G P P B = Forme 1. Union SG 28 68 21 5 2 61-29 32 G P G G G 2. Anderlecht 27 57 16 9 2 54-29 25 P G G G G 3. FC Bruges 28 48 13 9 6 58-26 32 P G P P G 4. Antwerp 28 48 13 9 6 53-26 27 G G P P G 5. Cercle de Bruges 28 43 13 4 11 40-34 6 G G P G P 6. KRC Genk 28 43 11 10 7 49-30 19 P P G G P 7. La Gantoise 28 43 11 10 7 47-37 10 P P G P P 8. KV Malines 28 42 12 6 10 36-32 4 G P G G G 9. STVV 28 37 9 10 9 33-44 -11 P G P G P 10. Standard 28 31 7 10 11 29-40 -11 P G P P G 11. Westerlo 28 29 7 8 13 40-50 -10 P P G P P 12. Charleroi 28 28 7 7 14 26-43 -17 P P P P G 13. OH Louvain 28 26 6 8 14 32-44 -12 G P P P P 14. RWDM 27 23 5 8 14 29-57 -28 P P P P P 15. Eupen 27 21 6 3 18 23-53 -30 P P P P P 16. KV Courtrai 27 18 4 6 17 18-54 -36 P G P P P