Coup de tonnerre et nouveau retournement de situation : Anderlecht - Genk ne sera PAS rejoué !

Le verdict est tombé, et il va - encore - faire parler de lui : le CBAS a décidé de ne pas faire rejouer Anderlecht-Genk. Le tribunal d'arbitrage du sport donne donc tort au Conseil de discipline de la Pro League et raison au Département des arbitres !

C'était le verdict le plus attendu de cette semaine chargée au CBAS. Après que le tribunal d'arbitrage du sport ait déjà statué sur les demandes du Club de Bruges et du RWDM de faire rejouer leur match face au KV Malines, renvoyant les deux clubs bredouilles et ignorant leurs suppliques, on attendait ce mardi de savoir si Anderlecht-Genk serait ou non rejoué.

Le 23 décembre dernier, Anderlecht battait le KRC Genk (2-1) dans des circonstances rocambolesques. Un penalty genkois, transformé en deux temps, était finalement invalidé et remis en 6 mètres pour Kasper Schmeichel au lieu d'être donné à retirer par l'arbitre. Une erreur, car Yari Verschaeren était entré dans le rectangle en même temps que Yira Sor.

Un verdict crucial pour la course aux PO1

Suite à ce que le Racing Genk estimait être une erreur d'application des règles, le club limbourgeois avait demandé à ce que la rencontre soit rejouée. Une demande initialement rejetée par le Département d'arbitrage, avant que le Conseil de discipline infirme cette décision et demande que le match soit rejoué. Suite à cela, le RSCA avait mené l'affaire devant le CBAS.

Après la décision du CBAS concernant le match entre Bruges et Malines, nous vous annoncions déjà que si le tribunal restait cohérent avec lui-même et appliquait les mêmes règles, le match entre Anderlecht et Genk ne devrait pas non plus être rejoué. On y lisait en effet, entre autres, qu'une erreur commise par le VAR ne devrait jamais pouvoir mener à un match rejoué. CQFD : Anderlecht souffle, et le Racing Genk n'a plus que ses yeux pour pleurer...