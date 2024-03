Openda croit à un duo avec Lukaku : "Bien sûr que ça peut marcher !"

Etincelant en club, Lois Openda l'est beaucoup moins en sélection nationale. L'attaquant espère vite que la donne changera.

Avec de telles prestations en club, Lois Openda serait titulaire dans la plupart des équipes nationales. Mais en Belgique, il y a Romelu Lukaku. Et actuellement, l'attaquant de la Roma ne laisse que les miettes à celui de Leipzig.

Openda espère attirer les faveurs du sélectionneur, Domenico Tedesco. Pour lui, il est tout à fait possible de jouer avec deux attaquants.

Lois Openda espère un duo avec Romelu Lukaku

"Bien sûr que cela peut marcher entre Romelu et moi. Le coach a essayé pas mal de combinaisons avec différents joueurs pour ce poste de deuxième attaquant. Que ce soit moi, Yannick (Carrasco), Kevin (De Bruyne), c'est quelque chose qui doit être travaillé. Romelu, c’est un très bon joueur qui donne beaucoup de conseils quand on fait la finition après l’entrainement", a commencé Openda au micro de la RTBF.

"Mais c’est quelque chose qu’il faut travailler, ça ne vient pas du jour au lendemain. La connexion que j’ai à Leipzig avec mes coéquipiers, elle a mis quelques matchs et quelques entraînements. Malheureusement, avec les Diables, on ne se voit que quelques fois dans l’année. Quand on a l’occasion, c’est à nous de travailler ça et je n’ai pas peur de le faire."