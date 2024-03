Ronny Deila, une erreur de casting ? "Il est arrivé au mauvais endroit, au mauvais moment"

Ronny Deila est contesté au Club de Bruges. Les résultats du Norvégien ne sont pas à la hauteur des attentes.

Ce dimanche, Ronny Deila a sans doute sauvé sa tête en battant le Racing Genk (0-3). Un moratoire de courte durée. Le coach norvégien est toujours sous pression. La question est de savoir s'il tiendra jusqu'à la fin de la saison sur le banc du Club de Bruges.

Sur le plateau de La Tribune, les consultants se sont questionnés sur l'épineux cas Deila. "Il a de la chance de mettre les deux buts derrière contre Genk après la 0-1. Car ça fait trois, quatre matches que lorsque Bruges met un but, Deila ferme tout. Et c'est fou", s'est questionnée Cécile De Gernier.

Club de Bruges : Ronny Deila sous pression

Philippe Albert décrivait également le climat de pression qui pèse au Club. "Au moment du changement de Jutglà, les supporters n'étaient pas contents et on entendait des Deila dehors. Il est sous pression. Ce qui n'a pas fonctionné contre l'Antwerp et Anderlecht, ça a marché contre Genk. Mais s'il était battu dimanche, c'était compliqué."

Edward Still, coach du Stade de Reims, essayait quant à lui de mettre la situation de Deila en parallèle avec le contexte en interne. "Il y a un grand moment de transition à Bruges. Vincent Mannaert et Bart Verhaeghe ont mis Bruges au niveau moderne. Avec le départ de Mannaert, il y a un doute en interne. Et la relation forte qu'il y avait avec Leko, Preud'homme ou Clement n'est plus là cette saison. Il est peut-être arrivé au mauvais endroit au mauvais moment."