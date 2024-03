Malgré un effectif réduit, remplacer Bertaccini n'a pas été si terrible au FC Liège : le plan de Gaëtan Englebert porte ses fruits !

Le RFC Liège n'avait pas de solution de rechange lorsqu'il a vendu Adriano Bertaccini à Saint-Trond dans les dernières heures du mercato. Gaëtan Englebert a cependant trouvé un système "en tiroirs" qui porte ses fruits.

Durant le mercato hivernal, le RFC Liège a perdu son meilleur buteur et le meilleur buteur de la Challenger Pro League, Adriano Bertaccini, parti vers Saint-Trond.

Si le belgo-italien ne compte que deux montées au jeu avec les Trudonnaires et n'a pas encore eu le temps de se familiariser avec l'élite, les Sang & Marine ont dû le remplacer avec des joueurs déjà présents dans le noyau.

En effet, il était impossible pour le Matricule 4 de réinvestir le million d'euros obtenu en vendant Bertaccini sur un nouvel attaquant dans les dernières heures du mercato, d'autant que la situation au classement n'a jamais mis les Liégeois sous pression.

Atteri-Loemba, le pari réussi de Gaëtan Englebert

Toutefois, Gaëtan Englebert a dû se creuser la tête pour trouver la solution. Le noyau du RFC Liège étant particulièrement réduit, aucun attaquant de formation ne semblait prêt à reprendre les rênes du compartiment offensif d'une équipe professionnelle.

C'est donc un système "en tiroirs" que l'ancien milieu de terrain a décidé de mettre en place. Pas de réelle pointe, mais beaucoup de variation entre les montées de Yannick Loemba et celles de Zakaria Atteri pour inquiéter la défense adversaire, l'autre joueur venant systématiquement boucher les espaces au milieu de terrain.

Avec Bruggeman et Cascio sur les côtés et le duo Merlen-Wilmots dans le cœur du jeu, voilà comment se compose désormais l'animation offensive du FC Liège. Un plan B qui fonctionne, puisque les prestations de Loemba sont globalement bonnes et qu'Atteri a inscrit son premier but en professionnel, la semaine dernière à Lommel.

Les Sang & Marine chercheront plus que probablement un nouvel attaquant de pointe lors du mercato estival afin de préparer la saison prochaine, mais la solution de rechange trouvée par Englebert et son staff pour combler le départ de Bertaccini porte ses fruits.