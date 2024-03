🎥 Prêté par Chelsea, Lukaku évoque son avenir...en explosant de rire : "vous savez pourquoi"

Après un été très tendu entre Milan, Londres et Rome, Romelu Lukaku va à nouveau devoir faire un choix dans quelques mois. Et il est le premier à savoir qu'il marche sur des oeufs.

Romelu Lukaku était d'excellente humeur hier soir après le match de l'AS Roma contre Brighton en Europa League. Il faut dire que les Romains se sont imposés 4-0 et que Lukaku a à nouveau été à la fête en inscrivant le deuxième but.

De quoi offrir une interview très détendue à Sky Sports. Interrogé sur son avenir à Rome (il n'est que prêté par Chelsea), le Diable Rouge savait que ses propos seraient très écoutés en Italie, mais aussi en Angleterre : "Je dois faire attention à mes réponses. Vous savez pourquoi. Je ne veux pas de polémiques en Angleterre" a-t-il expliqué, hilare.

Indipendentemente dalla reazione di Lukaku, ciò che ritengo allucinante è che dopo una partita dominata dalla Roma con migliaia di questioni di campo da analizzare, si è preferito fare la stessa domanda a Lukaku, Spinazzola e De Rossi...pic.twitter.com/Qia8IIQnrS — La Setta degli Sportivi Intelligenti (@somethingleft) March 8, 2024

Big Rom était tout de même plus bavard à l'heure d'évoquer la gratitude qu'il éprouve envers la Roma : "J'ai vu l'amour des supporters pour cette magnifique équipe. Radja Nainggolan m'a préparé énormément dans les jours qui ont précédé, en m'indiquant comment me comporter à la Roma. Mes coéquipiers ont toujours été très bons avec moi. José Mourinho m'a aidé et maintenant Daniele De Rossi le fait également et j'essaye de donner le meilleur à la Roma. Beaucoup de personnes ne connaissaient quant à la vérité de ma situation, je remercie la Roma de m'avoir aidé".