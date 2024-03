🎥 La puissance de Lukaku a fait mouche, les deux favoris de la Conference League se quittent dos à dos

Le Diable Rouge a inscrit le deuxième but de l'AS Rome lors de la victoire des Italiens contre Brighton, ce jeudi. En Conference League, l'Ajax Amsterdam et Aston Villa se sont quittés sur un partage, nul et vierge.

Le tirage au sort était pourtant loin d'être le plus facile, mais l'AS Rome s'est déjà quasiment déjà qualifiée pour les quarts de finale de l'Europa League en s'imposant largement contre Brighton, ce jeudi. Le deuxième but de la rencontre a été inscrit par Romelu Lukaku, qui, en puissance, est passé sur le côté droit avant de tromper Jason Steele d'une frappe sèche, peu avant le retour aux vestiaires. 🇪🇺⚽️ | (#UEL) Romelu Lukaku (goal) vs Brightonpic.twitter.com/LZGbDtxYd4 — Belgian Players 🇧🇪 (@BelgianPlayers) March 7, 2024 En Conference League, l'Ajax Amsterdam et Aston Villa se sont quittés sur un score nul et vierge, 0-0. Les deux favoris de la compétition se sont livrés une bataille engagée, rude au milieu de terrain, mais peu d'occasions de part et d'autre pour faire pencher la balance. Dans le même temps, le Bayer Leverkusen de Xabi Alonso, leader de la Bundesliga avec dix longueurs d'avance sur le Bayern Munich, a presque connu sa première défaite de la saison sur la pelouse de Qarabag, en Azerbaïdjan. Menés 2-0, les Allemands ont finalement partagé l'enjeu. Les autres résultats en Europa League AS Rome 4-0 Brighton Qarabag 2-2 Bayer Leverkusen Sparta Prague 1-5 Liverpool Les autres résultats en Conference League Ajax Amsterdam 0-0 Aston Villa Molde 2-1 Club de Bruges (lire le résumé) Olympiakos 1-4 Maccabi Tel-Aviv Sturm Graz 0-3 Lille