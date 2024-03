L'Union décimée avant de recevoir La Gantoise !

L'Union Saint-Gilloise sort d'une large défaite face au Fenerbahce (0-3) en Conference League et devra vite tourner le bouton. Ce dimanche, les Bruxellois accueillent La Gantoise.

Comme l'a expliqué Alexander Blessin en conférence de presse d'après-match, l'Union devra se concentrer sur le championnat et sur la Coupe.

Leader de Pro League, les Saint-Gillois veulent prendre le plus d'avance possible à deux journées des Play-offs; En face, une équipe de La Gantoise qui veut sauver sa saison en arrachant une place dans le top 6.

Pour cette rencontre, l'Union sera encore privée de Mac Allister. "Il ne sera pas de retour pour Gand. J'espère l'avoir dans le groupe face au Fenerbahçe ou contre l'Antwerp", a expliqué Blessin en conférence de presse ce vendredi - selon la Dernière Heure. Kevin Rodriguez n'est pas encore remis, tandis que Fedde Leysen est out jusqu'à la fin de la saison.

Mais ce n'est pas tout : l'Union craint également le forfait de Ross Sykes, touché aux adducteurs. "Il avait déjà eu ce problème il y a peu de temps. Il va recevoir des traitements et nous verrons comment il réagit. Cela ne semble pas trop sérieux mais on pourra seulement en savoir plus ce samedi." Dans le cas où Sykes serait out, l'Union n'aurait plus que deux défenseurs centraux de libres...